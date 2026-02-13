Olimpiadi 2026 Zelensky | Onorificenza per Heraskevych
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di voler consegnare un’onorificenza a Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista squalificato dai Giochi di Milano-Cortina 2026 dopo aver rifiutato di cambiare il casco, simbolo di rispetto per gli atleti caduti nella guerra con la Russia. Zelensky ha spiegato che l’atleta ha difeso con coraggio il suo messaggio e la propria dignità, distinguendosi per il gesto durante la competizione.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso pieno sostegno allo skeletonista Vladyslav Heraskevych, squalificato dai Giochi di Milano-Cortina dopo aver rifiutato l’ultima richiesta del Comitato Olimpico Internazionale di utilizzare un casco diverso da quello che onora gli atleti caduti nella guerra con la Russia. Zelensky ha annunciato per lui un’onorificenza statale. Nel suo videomessaggio, Zelenskyy ha criticato la decisione del Comitato Olimpico Internazionale, affermando che non rispecchia i principi di pace e giustizia del movimento olimpico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
