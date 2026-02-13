Olimpiadi 2026 Zelensky | Onorificenza per Heraskevych

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di voler consegnare un’onorificenza a Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista squalificato dai Giochi di Milano-Cortina 2026 dopo aver rifiutato di cambiare il casco, simbolo di rispetto per gli atleti caduti nella guerra con la Russia. Zelensky ha spiegato che l’atleta ha difeso con coraggio il suo messaggio e la propria dignità, distinguendosi per il gesto durante la competizione.