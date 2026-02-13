Olimpiadi 2026 tutti i podi di venerdì 13 febbraio | bronzo per Michela Moioli!

Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato che ha sorpreso molti appassionati di sport. La gara si è svolta nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, quando la snowboarder italiana ha dato il massimo in una finale molto combattuta. Con questa medaglia, Moioli si aggiunge ai protagonisti di un giorno ricco di emozioni, che ha visto in scena sette finali con atleti pronti a lottare per il podio. Tra le altre discipline in programma, si sono disputate le finali di sci di fondo, biathlon, pattinaggio artistico, skeleton e speed skating,

Nel Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andranno in scena sette finali che assegneranno medaglie, ovvero la 10 km tl maschile di sci di fondo, il cross femminile e l’halfpipe maschile di snowboard, i 10000 maschili di speed skating, la 10 km sprint maschile di biathlon, l’individuale maschile di pattinaggio artistico e l’individuale maschile di skeleton. PODI VENERDÌ 13 FEBBRAIO OLIMPIADI 2026. SCI DI FONDO – 10 km tl maschile 1) KLAEBO Johannes Hoesflot (Norvegia) 2) DESLOGES Mathis (Francia) 3) HEDEGART Einar (Norvegia) BIATHLON – 10 km sprint maschile 1) FILLON MAILLET Quentin (Francia) 2) CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad (Norvegia) 3) LAEGREID Sturla Holm (Norvegia) SNOWBOARD – Snowboardcross femminile 1) BAFF Josie (Australia) 2) ADAMCZYKOVA Eva (Cechia) 3) MOIOLI Michela (Italia) SPEED SKATING – 10000 metri maschili PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile SNOWBOARD – Halfpipe maschile SKELETON – Individuale maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi 2026, tutti i podi di venerdì 13 febbraio: bronzo per Michela Moioli! Approfondimenti su michela moioli Olimpiadi 2026, tutti i podi di venerdì 13 febbraio: sette titoli in palio Il giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono svolte sette finali che hanno assegnato medaglie in diverse discipline. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: bronzo Moioli, fragoroso flop per Giacomel Ultime notizie su michela moioli Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma; Milano Cortina 2026, tutti i conti: pareggio a quota 1,7 miliardi; Milano Cortina 2026, tutte le curiosità sulle Olimpiadi italiane: la cerimonia, le medaglie e le mascotte. Olimpiadi 2026, tutti i podi di giovedì 12 febbraio: Federica Brignone e Francesca Lollobrigida campionesse olimpiche!Nel Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono nove le gare che assegnano medaglie, ovvero il superG femminile di sci alpino, la 10 km ... oasport.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Occhi puntati soprattutto su sci di fondo, biathlon, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie. Spazio anche a hockey su ghiaccio e skeleton ... tg24.sky.it A Livigno Michela Moioli è super nello Snowboard Cross. È la sua terza medaglia Olimpica! - facebook.com facebook DAI AZZURRE Siete carichi per tifare l’ #ItaliaTeam di snowboard cross in azione a Livigno Abbiamo tre ragazze agli ottavi di finale: Michela Moioli, Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai! Si torna in pista alle 13.30, medaglie dalle 14.40! Avanti t x.com