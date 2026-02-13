Olimpiadi 2026 | Skeletonista ucraino ricorre al Tas contro l’esclusione per il casco in memoria delle vittime di guerra

Un skeletonista ucraino ha deciso di portare il caso davanti al Tas, dopo essere stato escluso dalle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua colpa? aver indossato un casco in ricordo delle vittime di guerra. La decisione ha scatenato una polemica tra chi difende le regole e chi invece chiede rispetto per il gesto simbolico. La questione si è accesa in un momento in cui lo sport cerca di mantenere il suo ruolo di unione e memoria, anche in situazioni di conflitto.

Il Casco della Memoria e la Battaglia Legale di Heraskevych: Uno Scontro tra Regole e Umanità alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro la decisione della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBS) che lo ha escluso dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La motivazione dell’esclusione? L’utilizzo di un casco personalizzato con ritratti di atleti ucraini deceduti a causa del conflitto in corso nel suo paese. L’atleta contesta una sanzione che considera sproporzionata e lesiva del suo diritto a partecipare alle competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino, non salirà sulla pista di Milano-Cortina.

L’atleta ucraino Vladyslav, escluso dai Giochi di Milano Cortina per il suo casco tributo agli atleti di Kiev uccisi in guerra, ha deciso di ricorrere al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

