Olimpiadi 2026 salto con gli sci | Kvandal e Prevc in evidenza nei primi allenamenti sul trampolino grande di Predazzo

Questa mattina a Predazzo, i primi allenamenti sul trampolino grande hanno visto protagonisti Kvandal e Prevc. Gli atleti hanno già mostrato ottime sensazioni in vista delle competizioni di salto con gli sci ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo la pausa di ieri. Le prove ufficiali sono servite a testare la preparazione in vista delle sfide che si terranno tra pochi mesi.

In questo contesto le principali protagoniste della disciplina femminile hanno avuto l'opportunità di effettuare i loro primi salti di prova in vista delle gare su Large Hill. Quella di oggi è stata una giornata importante per testare sensazioni e condizioni sulla pista olimpica, con diversi nomi di spicco che hanno mostrato segnali interessanti nelle prove mattutine e pomeridiane. Eirin Maria Kvandal è stata una delle atlete più incisive nella sessione odierna sul trampolino grande, mettendo in luce un potenziale competitivo di alto livello. La norvegese ha dato prova di una notevole regolarità nei salti, distinguendosi soprattutto nella terza serie di prove, dove ha primeggiato tenendo testa alle altre favorite della disciplina.

Dopo una giornata di riposo, i salti con gli sci riprendono a Predazzo.

Questa sera si sono svolti i primi allenamenti ufficiali degli uomini sul trampolino di Predazzo, in vista delle gare di salto con gli sci di Milano Cortina 2026.

