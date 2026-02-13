Padre Lollobrigida rivela che sua figlia Francesca, atleta delle Olimpiadi 2026, aveva deciso di non partecipare ai Giochi e glielo ha confessato, piangendo, prima di Natale.

“Me l’ha confessato piangendo prima di Natale: ‘papà io non vado alle Olimpiadi’. Le ho detto ‘No Francesca, alle Olimpiadi ci andiamo, anche zoppi ci andiamo, la strada tua l’hai fatta, le medaglie olimpiche ce le hai, devi onorare l’impegno che hai fatto, onorare l’impegno che hai preso con te stessa e con lo sport italiano”. Così Maurizio Lollobrigida, padre della campionessa olimpica Francesca, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano. “Lei si diverte, questo è il suo segreto, e le piace sorprenderci, perché due settimane fa non era nelle condizioni, però questa è l’olimpiade in casa che sognava di fare dopo aver visto quelle di Torino nel 2006 ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, padre Lollobrigida: "E pensare che non voleva venire ai Giochi"

La sciatrice italiana Sofia Goggia si presenta con un sorriso triste dopo aver concluso le Olimpiadi 2026.

Francesca Lollobrigida festeggia il suo 35° compleanno conquistando l’oro sui 3000 metri.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, padre Lollobrigida: E pensare che non voleva venire ai Giochi; Milano Cortina 2026: chi è Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina e figlia d’arte; Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Francesca Lollobrigida, le lacrime di papà Maurizio: Dal mare di Ladispoli all’oro delle Olimpiadi.

Olimpiadi 2026, padre Lollobrigida: E pensare che non voleva venire ai Giochi(LaPresse) Me l'ha confessato piangendo prima di Natale: ‘papà io non vado alle Olimpiadi’. Le ho detto ‘No Francesca, alle Olimpiadi ci ... stream24.ilsole24ore.com

Il papà di Francesca Lollobrigida: A Natale viene da me in lacrime e dice: non vado alle OlimpiadiIl padre della due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina svela il retroscena sulla volontà di Francesca di mollare poche settimane fa ... fanpage.it

DIARIO OLIMPICO su L'OSSERVATORE ROMANO Franjo von Allmen — svizzero del canton Berna, classe 2001 — non avrebbe mai immaginato di vincere 3 medaglie d’oro alle Olimpiadi quando, a 17 anni, dopo la morte del padre, è dovuto ricorrere al crow - facebook.com facebook

Il #Papa: riscoprire e rispettare la Tregua olimpica, strumento di speranza #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com