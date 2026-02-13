Olimpiadi 2026 Heraskevych | Mi è stato chiesto di togliere il casco con le foto ma non ho violato alcuna regola
Luka Heraskevych, il nuotatore ucraino, dichiara di aver ricevuto una richiesta di togliere il casco con le foto durante le Olimpiadi 2026, ma sostiene di non aver infranto nessuna regola.
“Ad essere onesti, c’erano alcune offerte, e una delle offerte era di portare un casco neutro da usare in gara. Quindi mio padre avrebbe portato via il casco con le foto alla partenza e io avrei infilato un altro casco. Poi in qualche modo il casco sarebbe stato teletrasportato a me al traguardo, per poi usarlo nella zona mista. Io le ho anche detto che okay, se sei preoccupata per il campo di gara, allora cercherò di essere veloce sulla pista, in modo che nessuno possa vedermi e poi mi guarderanno al traguardo o alla partenza. Ma all’improvviso, anche questa non era una soluzione per la signora Coventry, e ora siamo in questa situazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Perché Heraskevych è stato squalificato alle Olimpiadi per il casco della memoria: ha violato la regola 50
