Olimpiadi 2026 Heraskevych | Ero pronto a gareggiare e mi è stato negato

Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino di skeleton, si è presentato al consolato di Milano per raccontare cosa è successo ai Giochi di Milano-Cortina. Era pronto a gareggiare, aveva preparato la slitta e si sentiva in forma, ma tutto è cambiato in un attimo. Il Comitato Olimpico Internazionale gli ha negato la possibilità di partecipare, chiedendogli di cambiare casco per onorare gli atleti caduti nella guerra con la Russia. Lui si è rifiutato e ora si trova fuori dai Giochi

“Avevo questa speranza di gareggiare oggi, ho pensato che avrei gareggiato oggi, quindi ero pronto. Ho anche avuto il tempo di preparare la mia slitta, quindi era tutto pronto, pronto per partire, ma mi è stato negato “ Così L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych, squalificato dai Giochi di Milano-Cortina dopo aver rifiutato l’ultima richiesta del Comitato Olimpico Internazionale di utilizzare un casco diverso da quello che onora gli atleti caduti nella guerra con la Russia, incontrando i giornalisti durante una conferenza stampa al consolato generale ucraino di Milano. “Qual è il mio sentimento principale in questo momento? Allora, prima di tutto, ho molta fame. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La gara di combinata a squadre maschile di Milano-Cortina 2026 è stata una sfida tirata fino all’ultimo secondo.

Nelle ultime ore, Heraskevych è stato squalificato alle Olimpiadi all’ultimo minuto.

