Olimpiadi 2026 Brignone dopo l' oro | Già speciale essere ai Giochi ho usato tutto

Valentina Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando a casa la prima medaglia italiana in questa edizione. La campionessa, sorpresa e emozionata, ha spiegato di aver dato tutto perché già la presenza ai Giochi rappresentava un traguardo importante. «Sono ancora incredula. Mai avrei creduto di vincere un oro, già per me essere qui a Cortina e partecipare ai Giochi è un fatto speciale, forse anche per questo l’ho fatto», ha detto.

"Sono ancora incredula. Mai avrei creduto di vincere un oro, già per me essere qui a Cortina e partecipare ai Giochi è un fatto speciale, forse anche per questo l'ho fatto. Sono venuta senza pressione, sapendo già di aver fatto tutto il possibile e quindi ero tranquilla, ero serena e ho cercato di fare il massimo di concentrarmi solo su quello che potevo fare". Così Federica Brignone parlando a Casa Italia dopo l'oro conquistato nel supergigante femminile ai Giochi di Milano Cortina. "Se mi sento cambiata? No, non è cambiato niente, mi sento orgogliosa, una privilegiata, mi sento veramente fortunata a poter essere qua.