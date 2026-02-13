Olimpiadi 13 febbraio | il programma e gli italiano in gara oggi

Oggi, venerdì 13 febbraio, va in scena la decima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con gli italiani impegnati in diverse discipline e alcune medaglie già in palio.

Oggi, venerdì 13 febbraio va in scena la decima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono sette i titoli in palio e l’Italia punta ad arricchire ulteriormente un medagliere già impreziosito dal giovedì trionfale che ha portato gli azzurri al secondo posto (con più medaglie di tutti). L’attenzione si concentra in mattinata sullo snowboardcross femminile a Livigno, dove resta da capire se Michela Moioli, campionessa del mondo in carica, riuscirà a recuperare dal trauma facciale e a presentarsi al cancelletto di partenza. Sempre in chiave azzurra, la 10 km in tecnica libera di sci di fondo a Tesero non sembra offrire grandi margini di podio, ma Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini cercheranno di inserirsi nella lotta per le posizioni di rilievo.🔗 Leggi su Sportface.it

Oggi, venerdì 13 febbraio, i riflettori sono puntati sugli atleti italiani impegnati nella settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si svolge tra gare di sci alpino e biathlon in diverse location del comprensorio.

Oggi, venerdì 12 febbraio, gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista tra le 10 e le 16, con le competizioni di sci alpino e biathlon trasmesse in diretta su Rai e Sky, mentre gli atleti si preparano a conquistare le prime medaglie della giornata.

Contenuti correlati

Road To Milano Cortina 2026 - Sara Conti e Niccolò Macii - pattinaggio di figura

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 13 febbraio; Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 13 febbraio; Ghiotto, Giacomel, Moioli e non solo: il programma del 13 febbraio; Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv.

Programma Olimpiadi Milano-Cortina 13 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com

Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 13 febbraioL’Italia sogna di vincere altre medaglie con Moioli, Ghiotto e Giacomel nelle gare delle Olimpiadi Invernali. Il programma integrale di oggi giovedì 12 febbraio. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. fanpage.it

Domenica 15 febbraio, nel pieno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nelle parrocchie della Diocesi di Milano sarà diffusoil documento “Sport, vita cristiana e missione”, preparato dal Consiglio Pastorale Diocesano, che approfondisce il valore ... leggi l - facebook.com facebook

Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com