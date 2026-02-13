Nuovo record del titolo Terna a Piazza Affari | si spinge a 0,97 euro Oltre 20 mld di capitalizzazione

Il titolo Terna ha toccato un nuovo massimo storico a causa di un incremento del 0,95% che ha portato il suo prezzo a 0,97 euro, spingendo la capitalizzazione a oltre 20 miliardi di euro. Venerdì, alla chiusura di Piazza Affari, le azioni del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia hanno registrato un aumento, confermando l’interesse degli investitori per il settore dell’energia.

Nuovo aggiornamento del massimo storico del titolo Terna a Piazza Affari. Alla chiusura di Borsa di venerdì, il titolo di un'azione del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha raggiunto i 9,97 euro per azione (+0,95%). Con questo nuovo record dalla quotazione del 23 giugno 2004, il valore di Terna in termini di capitalizzazione di mercato ha superato i 20 miliardi di euro. Massimo storico del titolo Terna in Borsa. Il record odierno aggiorna quello precedente del 12 febbraio quando il titolo Terna aveva toccato quota 9,876 euro per azione. I dati registrati oggi a Piazza Affari testimoniano il percorso di creazione di valore della gestione Di Foggia, confermato anche da un recente report di Bernstein, primaria società globale di ricerca azionaria e intermediazione finanziaria, che ribadisce la raccomandazione Outperform (Buy) e alza il target price del titolo Terna a 10,3 euro, con un "Robust growth outlook".

