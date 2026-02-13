Nuovo centro di ricerca di Ismett a Carini ad aprile il bando di gara

Ad aprile verrà pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo centro di ricerca di Ismett a Carini, un progetto importante che punta a potenziare le attività di trapianto e terapie avanzate nella regione. La decisione nasce dall’esigenza di ampliare le strutture sanitarie e offrire servizi più efficaci ai pazienti. Il nuovo centro sorgerà in una zona strategica vicino all’aeroporto, facilitando anche i collegamenti internazionali.

L'inizio dei lavori in programma per novembre, la consegna dell'opera a dicembre 2029. Disporrà di 253 posti letto e sarà integrato con il Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Rimed Sarà pubblicato ad aprile il bando di gara per la costruzione a Carini del nuovo centro di ricerca di Ismett, l'Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione. Lo scrive il Sole 24 ore, che riporta "i punti salienti" del crono-programma dell'opera: inizio lavori a novembre, consegna dell'opera a dicembre 2029. Ismett 2 è un'opera, progettata da Renzo Piano, da quasi 400 milioni di investimento pubblico, a cui si aggiungono 18,9 milioni di Upmc Italy per la progettazione: 348,8 milioni sono a carico del governo italiano, 50 milioni della Regione Siciliana destinati alla componente tecnologica.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su nuovo centro

L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha vinto il bando Roche dedicato al supporto della ricerca clinica, con un progetto focalizzato sull’oncologia.

Ultime notizie su nuovo centro

Argomenti discussi: Un nuovo centro di ricerca e sviluppo al NOI Techpark; Novartis: a San Diego nasce nuovo centro ricerca biomedica globale; Novartis, nuovo centro di ricerca a San Diego; DTC Lazio, a Roma Tor Vergata un incontro sulle nuove opportunità per la ricerca.

Nuovo centro Ismett, gara in primavera e consegna entro il 2029Un’opera strategica per la sanità del Mezzogiorno, con un investimento complessivo che sfiora i 400 milioni di euro, destinata a rafforzare il sistema dei trapianti e della ricerca biomedica in […] ... blogsicilia.it

Fujifilm Healthcare inaugura nuovo centro ricerca e sviluppo a BolzanoMilano, 10 feb. (askanews) - Fujifilm Healthcare Italia ha annunciato il trasferimento del proprio centro di Ricerca e Sviluppo software nei ... notizie.tiscali.it

Nuovo centro Ismett, gara in primavera e consegna entro il 2029. I dettagli - facebook.com facebook

Tempio, inaugurato il nuovo centro logistico di Poste Italiane x.com