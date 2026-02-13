Nuova tornata di rincari per le sigarette dopo l’aumento delle accise in manovra Nuovi rincari per i fumatori: la brutta sorpresa è già oggi realtà. Scatta infatti la seconda tornata di aumenti per le sigarette, che si traduce in un aumento di circa 10 centesimi a pacchetto rispetto alle settimane scorse, provocato dall’ennesimo intervento delle tasse deciso dal governo per finanziare le misure di bilancio.

Nuovi rincari per i fumatori: la brutta sorpresa è già oggi realtà. Scatta infatti la seconda tornata di aumenti per le sigarette. Già a metà del mese scorso erano iniziati i primi rincari per le bionde Philip Morris, effetto dell’aumento delle accise previsto in manovra. Stessa sorte ora anche per i prodotti venduti da JTI, che in Italia commercializza tra l’altro il marchio Camel. Un pacchetto (rigido, quello morbido costa meno) di Camel light arriverà a 6,30 euro dai 6 attuali. Sono coinvolte anche altre marche oltre Camel come Benson&Hedge e Winston. Coinvolte anche alcune marche di trinciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova tornata di rincari per le sigarette dopo l’aumento delle accise in manovra

Approfondimenti su nuova tornata

A partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato sono aumentati.

A partire dal 31 dicembre 2025, verrà applicato un aumento dei prezzi su 393 marche di sigarette e tabacco, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ultime notizie su nuova tornata

Argomenti discussi: Seconda tornata di rincari per le sigarette, aumentano anche le Camel; Terza ondata di rincari sui tabacchi: cosa cambia dal 13 febbraio e perché non è l’ultimo aumento; Seconda tornata di rincari, da domani aumentano anche le Camel; Seconda tornata di rincari, da domani aumentano anche le Camel.

Terza tranche di rialzi dopo quelli di gennaio: coinvolti 75 prodotti tra sigarette, sigari e tabaccoCon decorrenza 13 febbraio varia infatti il prezzo di 75 referenze tra sigarette, sigari, sigaretti e trinciati. L’anteprima dei nuovi listini è stata pubblicata sul portale dell’ Agenzia delle Dogane ... lanuovasardegna.it

Terza ondata di rincari sui tabacchi: cosa cambia dal 13 febbraio e perché non è l’ultimo aumentoPrezzi in salita per sigarette, sigari e trinciati: la nuova tornata scatta dal 13 febbraio 2026. Ecco le marche coinvolte ... lasicilia.it

#Ucraina – Il portavoce del Cremlino Dmitry #Peskov annuncia che una nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terrà il 17 e 18 febbraio a Ginevra; la delegazione russa sarà guidata da Vladimir #Medinsky. @ultimora_pol x.com

Aveva lasciato il box per una nuova vita, poi è tornata indietro. Luna, 5 chili di dolcezza, cerca di nuovo casa. Adottata e poi riportata per gravi problemi di salute del proprietario, oggi è in stallo in un rifugio a Napoli. È sterilizzata, microchippata e ha un caratter - facebook.com facebook