Il Nobile Collegio del Cambio di Perugia si illumina di una nuova luce, grazie a un intervento che mira a valorizzare gli affreschi e i arredi storici delle tre sale principali. Durante l’incontro di ieri alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, gli esperti hanno mostrato il progetto dettagliato che prevede l’installazione di luci a LED a basso impatto, pensate per evidenziare i dettagli artistici senza danneggiare le superfici antiche.

Nuova luce per conservare e valorizzare il Nobile Collegio del Cambio. Con un affollato incontro che si è svolto ieri alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani è stato presentato il progetto illuminotecnico sul nuovo assetto luminoso degli ambienti del prezioso scrigno d’arte perugino. L’intervento, progettato da Marco Frascarolo e Maria Pia Cosentino ed eseguito da Valeri Engineering and Management nel corso del 2025, ha ricevuto il sostegno di Fondazione Perugia come hanno raccontato ieri Vincenzo Ansidei di Catrano, rettore del Cambio, Alcide Casini, presidente Fondazione Perugia, il vicesindaco Marco Pierini, la soprintendente Francesca Valentini, moderati da Giovanni Parapini, responsabile della sede regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova luce per il Nobile Collegio del Cambio. Svelato il progetto illuminotecnico delle tre sale

Il Collegio 9, il popolare reality Rai, torna in seconda serata a causa di una modifica nella programmazione.

Al Museo del Sale di Cervia riapre una mostra dedicata all’archeologia del sale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Nuova luce sul lungomare di Palese e San Girolamo: al via i lavori di riqualificazione; Una nuova luce per il centro storico di Jesi, in arrivo oltre 500 lampadine negli scorci più suggestivi; Nuova luce per il Nobile Collegio del Cambio. Svelato il progetto illuminotecnico delle tre sale; Nuova luce per Ello con Acinque.

Ecco la nuova Ferrari Luce, la prima vettura elettrica di MaranelloFerrari ha scelto la città di San Francisco, in California, per svelare in anteprima il nome e il design degli interni di Luce, la prima vettura completamente elettrica del Cavallino Rampante. (ANSA) ... ansa.it

Engie: debutta la nuova offerta luce e gas valida fino al 18 febbraioEcco le nuove tariffe legate all'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico Engie, punto di riferimento del mercato libero italiano. ilsoftware.it

Illuminazione museale rinnovata al Collegio del Cambio, a Perugia con un progetto che unisce tutela, tecnologia e valorizzazione. https://www.umbriajournal.com/eventi/il-nobile-collegio-del-cambio-si-apre-a-una-nuova-luce-632135/ - facebook.com facebook