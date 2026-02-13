Nuova Hyundai Santa Fe 2027 | foto ed informazioni

La Hyundai Santa Fe 2027 è stata sorpresa durante un test su strada a Milano, dove un team di fotografi ha catturato immagini che svelano un design più aerodinamico e linee più scolpite rispetto al modello attuale, probabilmente per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’estetica complessiva.

Ecco come sarà la Hyundai Santa Fe 2027 — basato sulle anticipazioni, foto spia e notizie ufficialirumors raccolti finora 1. DESIGN ESTERNO — look nuovo e più “premium”. La versione 2027 (facelift) della Santa Fe porterà un restyling estetico significativo rispetto al modello attuale: Frontale ridisegnato con fari più sottili e moderni e luci diurne separate (DRL laterali).. Nuova griglia anteriore più raffinata e meno massiccia rispetto al look attuale.. Linee laterali più pulite e filanti, con un profilo meno “squadrato” e più aerodinamico.. Nella parte posteriore ci saranno luci verticali collegate da una barra luminosa orizzontale e posizione targa rialzata per un’impronta visiva più larga e moderna. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

