Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo, tre comuni del Cesenate, sono stati esclusi dalla lista dei paesi montani, perdendo così importanti benefici economici e sociali. La decisione del governo deriva da una revisione dei parametri che definiscono le aree montane, che ha portato alla cancellazione di questi comuni dalla classificazione, suscitando preoccupazione tra amministratori e cittadini.

L'apprensione del nostro territorio montano in questi giorni prende le mosse dall'esclusione di tre comuni del Cesenate dalla qualifica di montani, con la conseguente perdita di molteplici, vitali benefici: Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo. Sarsina, invece, è rientrato in seconda istanza nella provvidenziale classificazione governativa. Fratelli d'Italia territoriale rimarca che l'analisi va fatta tuttavia sul'impianto provvedimento che ha una portata molto favorevole per il territorio. "Il provvedimento del ministro Calderoli – afferma Cesare Polidori, coordinatore Fdi Valle del Savio – apporta benefici concreti ai comuni montani e rimette ordine dopo anni di squilibri.

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuova era per i comuni montani"

A Bologna, il cambio dei criteri per i Comuni Montani ha riacceso le polemiche.

La provincia di Prato ora conta tre Comuni Montani.

