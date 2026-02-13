Notebook da gaming in abbonamento | il servizio di HP anticipa il futuro?

HP ha annunciato ieri il lancio di un servizio di abbonamento per notebook da gaming, una scelta che mira a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e in rapido cambiamento. La novità, già disponibile in alcune città italiane, permette agli utenti di cambiare periodicamente il loro laptop grazie a un canone mensile, eliminando così l’acquisto definitivo e rendendo più accessibile la tecnologia di fascia alta. Questa iniziativa si distingue per la possibilità di aggiornare il proprio dispositivo senza dover investire subito grandi somme, offrendo una soluzione flessibile in un settore in forte crescita.