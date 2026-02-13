Francesca Lollobrigida ha aperto il cuore in un momento di grande emozione, confessando al padre Maurizio di temere di perdere la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi. La campionessa di nuoto si è lasciata andare a un pianto sincero, rivelando quanto l’ansia la stia attraversando mentre si prepara agli appuntamenti più importanti della sua carriera. Quel momento di vulnerabilità ha fatto emergere le sue paure più profonde, ma anche la sua determinazione a superarle.

Un momento di fragilità, poi la svolta. Prima di Natale Francesca Lollobrigida, in lacrime, aveva confidato al padre Maurizio il timore di non riuscire a partecipare alle Olimpiadi. La risposta è stata netta: andare fino in fondo, rispettare il percorso costruito negli anni e l’impegno preso con se stessa e con lo sport italiano. Oggi, dopo l’oro nei 3000 e nei 5000 metri del pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, quel dialogo familiare assume un significato ancora più potente. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non vado alle Olimpiadi": lo sfogo in lacrime di Lollobrigida raccontato dal papà

Approfondimenti su olimpiadi vado

Il papà di Francesca Lollobrigida racconta che, a Natale, la figlia si è presentata da lui in lacrime e ha detto che non avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Parigi, perché si sente troppo sotto pressione.

Francesca Lollobrigida si aggiudica il secondo oro alle Olimpiadi nel pattinaggio di velocità.

Ultime notizie su olimpiadi vado

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, padre Lollobrigida: E pensare che non voleva venire ai Giochi; Ho dovuto rivedere di notte la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi su Eurosport: mi sentivo escluso; Papà Lollobrigida E’ vero, non voleva venire alle Olimpiadi; Il papà di Francesca Lollobrigida: A Natale viene da me in lacrime e dice: non vado alle Olimpiadi.

