Non trova le cartine delle sigarette Botte alla fidanzata | salvata dai passanti

Laura Valdesi, Siena, riporta un episodio di violenza avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro, dove un uomo ha aggredito la propria fidanzata dopo aver perso le cartine delle sigarette, scatenando una lite violenta che ha richiesto l’intervento dei passanti per fermarlo.

di Laura Valdesi SIENA Ancora Siena. Ancora stalking nei confronti della fidanzata. Trattata male, derisa e denigrata, accusata di non essere capace di fare niente. Neppure cucinare le cose più banali. Un comportamento che aveva creato ansia e disagio ad una donna già fragile. Che ha ora denunciato le botte dell’uomo, 50enne, avvenute anche in pubblico. Senza alcun riguardo, né pudore. Comportamenti ripetuti nel tempo, fra l’agosto e l’ottobre scorso, per cui adesso deve subire un processo per stalking e lesioni. Ieri mattina si è aperto il dibattimento davanti al giudice Fabio Frangini con l’ammissione delle liste di testimoni e delle prove. 🔗 Leggi su Lanazione.it

