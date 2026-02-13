Non sapremo mai il perché | il dolore dei genitori dei ragazzini uccisi nella strage a scuola in Canada

I genitori dei cinque studenti uccisi nella strage di Tumbler Ridge in Canada si chiedono il motivo di quella tragedia, che ha portato via i loro figli di età compresa tra 12 e 13 anni, insieme all’insegnante Shannda Aviugana-Durand. La polizia ha confermato che tra le vittime ci sono anche il fratellastro 11enne dell’autrice del gesto e la madre della ragazza, entrambi colpiti nel dramma di quella scuola.

