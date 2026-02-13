Alba Parietti piange la scomparsa di una persona cara, un dolore che le ha colpito il cuore profondamente. La showgirl ha condiviso sui social un messaggio commovente, mostrando il suo stato di tristezza e vicinanza a chi le sta vicino. La perdita si è fatta sentire in modo forte, lasciando un vuoto difficile da colmare. In queste ore, amici e fan si uniscono a lei per offrirle conforto e sostegno.

Nelle prime ore del mattino, un post pubblicato sui social da Alba Parietti ha reso nota una perdita personale. La conduttrice ha comunicato di aver affrontato un lutto improvviso, affidando il ricordo a parole dirette e private. Nel messaggio, Parietti ha scritto: “Ieri sera te ne sei andato, ancora faccio fatica a scriverlo” – ha detto lei – “È difficile spiegare chi eri. Eri una persona speciale: profonda, sensibile, dolorosamente sensibile, eppure sempre con quel sorriso sulle labbra. Quarantatré anni sono pochi per chiunque, ma per te lo sono ancora di più. Nella vita hai combattuto, hai sofferto, e nonostante tutto hai portato dolcezza anche dentro la tua confusione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - "Non posso pensare che non ci sei più". Alba Parietti in lacrime per il lutto: tutti vicini al suo dolore

Alba Parietti piange la perdita di una persona cara.

