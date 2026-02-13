Non possiamo permetterci un ospedale all' avanguardia ma isolato da code chilometriche

Andrea Micalizzi, vicepresidente del consiglio regionale, ha sottolineato che non si può pensare di costruire un ospedale moderno e all’avanguardia senza migliorare le strade che lo collegano. La mancanza di infrastrutture adeguate potrebbe portare a lunghe code e ritardi nelle emergenze. Micalizzi si è espresso in questi termini durante un incontro con Confindustria, evidenziando l’urgenza di potenziare la rete stradale per evitare che le aziende decidano di trasferirsi altrove. Un esempio concreto è la strada che collega il polo sanitario alla città, spesso congestionata e poco efficiente.

Lo ha dichiarato oggi 13 febbraio il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi che si è detto vicino a Confindustria sul fronte della rete stradale che necessita di essere implementata Il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi vicino a Confindustria sul fronte della rete stradale che necessita di essere implementata per non rischiare una "fuga" delle aziende". «L’appello di Confindustria Veneto Est - ha detto l'ex vicesindaco di Padova - conferma quello che denunciamo da tempo: il cuore produttivo del nostro territorio è soffocato da una rete stradale inadeguata e la Regione non può continuare a rispondere con il silenzio o con rinvii infiniti».🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su possiamo permetterci Fiorentina, Commisso: “Non possiamo permetterci di retrocedere. Chiedo scusa ai tifosi. Ma sia chiaro: non vendo” Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha dichiarato in un'intervista a “La Nazione” che la squadra non retrocederà e si è scusato con i tifosi per i risultati ottenuti. Chiara Ferragni lancia la sua candela, ma la trasparenza sugli ingredienti è un lusso che non possiamo permetterci Chiara Ferragni presenta la sua nuova candela profumata, un oggetto di tendenza che unisce stile e design. Ultime notizie su possiamo permetterci Argomenti discussi: Ciclone Harry, Santanché: Cinque milioni per promuovere il turismo in regioni colpite; Brugnaro: La rete amplifica i casi di intolleranza. Il ricordo delle vittime dello sterminio nazifascista a La Fenice; Il medico non lavora nel weekend, manca il referto: Mio figlio ricoverato 5 giorni al Salesi per una visita di routine; Ministro del Turismo Santanchè: 'Dopo il maltempo stanziamo fondi per salvare l'estate al Sud'. Elezioni Provincia di Cosenza, Le Fosse (PD): «Non possiamo consegnare la Presidenza ad altri»Il dirigente dem invita all’unità e chiede una candidatura capace di unire territori e amministratori per evitare divisioni e astensioni ... cosenzachannel.it Alcione, Cusatis: Non possiamo permetterci cali di tensioneGiovanni Cusatis, tecnico dell'Alcione Milano, ha parlato in conferenza stampa per presentare l'impegno di domani con l'Arzignano: In settimana abbiamo lavorato bene per ... tuttoc.com Iran, il silenzio che non possiamo permetterci Donna Vita Libertà a Firenze e il dovere di continuare a parlare dell’Iran: la manifestazione questo sabato a Firenze Ve ne parliamo qui - facebook.com facebook