La signora Ferrero è morta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto profondo nella famiglia e nell’azienda di famiglia che ha guidato con discrezione per molti anni. Non amava i riflettori, ma ha accompagnato ogni passo del marchio che oggi rappresenta un’icona del cioccolato italiano. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca fatta di scelte coraggiose e di una passione silenziosa, che si è trasmessa di generazione in generazione. Per decenni è rimasta lontana da telecamere e palchi, con pochissime fotografie e interviste, preferendo sempre la riservate

P er decenni è rimasta lontana da telecamere, palchi e celebrazioni. Nessuna esposizione pubblica, pochissime fotografie, rarissime interviste. Eppure, dietro uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo, c’era anche la sua presenza discreta e tenace. Maria Franca Fissolo Ferrero, scomparsa a 87 anni, non è stata soltanto la compagna di vita di Michele Ferrero, l’uomo che ha trasformato una fabbrica di provincia nella casa madre di prodotti entrati nell’immaginario collettivo come Nutella, Ovetto Kinder e Mon Chéri, ma era la figura che ha custodito la dimensione familiare del colosso del cioccolato Ferrero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non amava i riflettori, ma ha accompagnato ogni passo dell’azienda di famiglia. La signora Ferrero se ne è andata all'età di 87 anni. Un racconto che attraversa decenni di industria, famiglia e scelte coraggiose

È morta Maria Franca Fissolo, la signora Ferrero.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Wanna Marchi travolta da un'auto sulle strisce pedonali: Una macchina mi ha investita in pieno. Il video sui social; I poeti non cadono in piedi, Maresco riaccende i riflettori di Franco Scaldati; Addio a Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni la donna che costruì l'impero della Nutella accanto a Michele, iniziò come traduttrice nel 1961.

Audero, l’eroe normale. Un esempio di fair play che non ama i riflettoriL’errore che è costato la partita col Sassuolo, il pullman di squadra che lo ha dimenticato a terra nel rientro da Reggio Emilia, la prolungata crisi di risultati e infine, ben più grave degli altri c ... ilgiorno.it

Addio a Maria Franca Ferrero, anima gentile del nostro Piemonte Oggi la nostra terra perde non solo la protagonista di una delle realtà industriali più prestigiose e riconosciute a livello internazionale, simbolo dell’eccellenza piemontese nel mondo, ma anche - facebook.com facebook