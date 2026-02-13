Nomea Il codice della fama la nuova opera di Gianluca Lo Stimolo

Nomea. Il codice della fama”, la nuova opera di Gianluca Lo Stimolo, è stata presentata oggi a Milano, dove l’autore ha spiegato come usare il personal branding per emergere nel mondo dello spettacolo e dei social media. Lo Stimolo, noto per le sue analisi sul successo digitale, ha scelto questa occasione per condividere strategie pratiche e testimonianze dirette di influencer che hanno seguito i suoi consigli. Un dettaglio che distingue il suo libro è l’approccio concreto e senza giri di parole, pensato per chi vuole davvero farsi notare.

Gianluca Lo Stimolo, con il suo libro, spiega come affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding. Casa editrice: Mondadori Electa Collana: Webcoach Genere: ManualisticaMarketing e comunicazione Pagine: 272 Prezzo: 21,00 € Codice ISBN: 978-8891843043 « In una società sempre più dominata dai social network, in cui l'esistenza stessa di ogni individuo passa anche dalla sua presenza e dalla narrazione che in questi mondi se ne fa, in cui è sempre più difficile separare la vita reale da quella virtuale, affermare sé stessi, il proprio valore, il proprio talento assume ogni giorno di più un ruolo ontologico.