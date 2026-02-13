Nola i biscotti del libero pensiero per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano Bruno

A Nola, Giovanni Forino ha deciso di celebrare la memoria di Giordano Bruno con dei biscotti ispirati alla sua filosofia. La sua idea nasce dal desiderio di avvicinare il pubblico a pensieri complessi attraverso un gesto semplice e concreto. Forino, titolare del Soul Cafe in via Mario De Sena, ha creato una serie di dolci decorati con simboli e citazioni del filosofo, che furono usati anche come strumento di riflessione. Questo modo originale di rendere omaggio a Bruno arriva in un momento in cui la figura del filosofo torna a essere al centro di discussioni culturali. Il pasticciere nolano ha spiegato che vuole stim

Nola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti. Non è un’ eresia, sarebbe il caso di affermare, ma un’ idea originale promossa dal pasticciere nolano, Giovanni Forino, titolare di Soul Cafe in via Mario De Sena, che in questo modo vuole celebrare la memoria del filosofo de “Gli Eroici furori ”, morto in Campo dei Fiori a Roma, arso vivo 426 anni fa, dalla Santa Inquisizione, intollerante ad ogni forma di dubbio o solo di confronto rispetto ai dogmi e la dottrina della Chiesa, ancor più rigidi all’indomani del Concilio di Trento che aprì le porte alla inflessibile visione della Contro Riforma. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano Bruno Riduttivo definire Giordano Bruno un martire del libero pensiero: due volumi ne svelano la natura più profondaDue nuovi volumi portano alla luce aspetti inediti di Giordano Bruno, smentendo l’idea di un uomo solo vittima di un'epoca oppressiva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nola, I biscotti del libero pensiero per celebrare l'anniversario della morte di Giordano Bruno; Nola i biscotti del libero pensiero per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano Bruno; ‘O PRUVERBIO D’ ‘O JUORNO. Venerdì 13 febbraio 2026; Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco eletto presidente. Nola, I biscotti del libero pensiero: in città si celebra l’anniversario della morte del filosofo Giordano BrunoNola, 13 Febbraio - Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti. Non è un' eresia, sarebbe il caso di affermare, ma ... sciscianonotizie.it l 17 febbraio 1600 Giordano Bruno veniva arso vivo per ordine dello Stato Pontificio per le sue tesi, definite eretiche. Secondo la tradizione disse ai giudici che tremavano più loro nel pronunciare la sentenza che lui nell’ascoltarla. Le sue idee, mai rinnegate d facebook "Forse tremate più voi nel leggere questa condanna che io nell'ascoltarla" disse Giordano Bruno, arso vivo in questa piazza, per non aver piegato le sue idee a quelle imposte dalla dottrina della chiesa. x.com