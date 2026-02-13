Noi popolari convintamente per il sì

Il Comitato “Popolari per il Sì”, guidato a livello nazionale da Giulio Prosperetti e Giorgio Merlo, si schiera convintamente a favore del referendum grazie alla crescente preoccupazione per le riforme istituzionali che, secondo loro, rischiano di indebolire il ruolo delle regioni e dei cittadini. Tra i promotori locali figura anche Gianni, che ha evidenziato come la mobilitazione stia coinvolgendo in modo particolare i piccoli comuni del territorio.

Il comitato “Popolari per il Sì” invita a partecipare all’incontro in Sant’Ilario con il ministro della giustizia Nordio «Il Comitato “Popolari per il Sì” promosso, a livello nazionale, da Giulio Prosperetti (ex vicepresidente della Corte Costituzionale) Giorgio Merlo (scrittore e giornalista), dall’ex ministra Elena Bonetti e in ambito locale da Bruno Cassinari, Pierpaolo Gallini, Gian Guido Carini e Gianni Costanzo, invita i cittadini a votare Sì nel referendum sulla giustizia e a partecipare all’incontro con il ministro Carlo Nordio martedì prossimo a Piacenza. Nel gennaio del 1994 quando, dopo il tramonto della Dc, rinacque il Ppi guidato da Mino Martinazzoli, Franco Marini, Gerardo Bianco e Rosa Russo Iervolino - solo per ricordare alcuni dirigenti qualificati ed autorevoli dell’epoca - nelle tesi programmatiche del partito c’era anche un esplicito riferimento al capitolo della separazione delle carriere, accompagnato da un indubbio ed oggettivo appoggio a quella potenziale riforma.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Referendum giustizia, l’avvocato Pelillo: “Voterò convintamente sì. Nessuno vorrebbe essere giudicato da un collega di chi lo accusa” L’avvocato Enrico Pelillo, presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale, ha annunciato che voterà convintamente Sì al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Referendum: Vendola, 'bugie da Fdi, io convintamente per il No' Vendola attacca duramente Fratelli d’Italia, accusandoli di diffondere bugie sul referendum. Contenuti correlati Argomenti discussi: Noi popolari convintamente per il sì. Luigi Carbone. . Intelligenza artificiale nel Paese dell'arte Dico convintamente NO all'uso di questa tecnologia nei casi in cui l'unico beneficio sia risparmiare sul personale mentre lo svantaggio, chiaro e impellente, è la perdita di quell'identità culturale per la - facebook.com facebook