New Martina da record | come fa a incassare 5 milioni mettendo cover ai telefonini

Carmen Fiorito, conosciuta come New Martina, ha raggiunto un traguardo sorprendente: ha incassato 5 milioni di euro vendendo cover per telefoni. La giovane imprenditrice, di soli 27 anni, ha deciso di trasformare una passione in un’attività redditizia. La sua idea semplice, ma efficace, ha attirato migliaia di clienti online, portandola al successo.

Fatturato quadruplicato in soli due anni: l'incredibile ascesa di Carmen Fiorito, 27 anni, e della sua srl di famiglia. Il successo su TikTok che l'ha eletta star dei centri commerciali. Gli incontri con le fan, soprattutto giovanissime. E il misterioso "asmr" che l'ha resa ricca: ecco cosa abbiamo scoperto

New Martina tiktoker da 7 milioni di follower: La scommessa (che ho vinto)Giovane, grintosa e con le idee chiare: New Martina è il fenomeno di TikTok che, in pochissimo tempo, ha conquistato i cuori di moltissimi followers e fan. 25 anni, di Napoli, e alla guida del ... dilei.it

Fenomeno New Martina, raddoppia gli incassi e diventa milionariaCarmen Fiorito è diventata famosa per il suo particolare metodo di applicare le pellicole ai telefoni cellulari. Ora ha 10 store in tutta Italia e il suo fatturato si moltiplica ogni anno ... napolitoday.it

Se New Martina vedesse la mia cover si metterebbe a piangere, ma sapete quanto ha il valore del marketing su di me Meno di zero. Sono abituata a pensare con il mio cervello e, quando vedo soprusi verso chi non merita di essere trattato a pesci in faccia, - facebook.com facebook