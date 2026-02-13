Roma, 12 febbraio – La neve artificiale è diventata un elemento essenziale sulle piste da sci, anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La produzione di neve artificiale aiuta a garantire condizioni ottimali, soprattutto in un periodo in cui le temperature sono più alte del solito. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare: la neve artificiale non è tossica, ma bisogna fare attenzione alle cadute. La superficie, infatti, può risultare più scivolosa e aumentare il rischio di incidenti agli sciatori.

Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - La neve artificiale è ormai indispensabile sulle piste da sci e anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 viene utilizzata. Qualche purista potrebbe storcere il naso, ma con il cambiamento climatico dobbiamo abituarci ad avere un 'aiutino' se si vogliono praticare gli sport invernali. Gli esperti di 'Dottore ma è vero che..?', il sito anti-bufale della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), analizzano i pro e i contro dell'uso della neve artificiale. Sebbene sia l'ambiente a soffrirne, molti sciatori, professionisti e non, sono preoccupati dell'eventuale tossicità della neve quando non è naturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neve artificiale tra pro e contro: "Non è tossica ma attenzione alle cadute"

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina la neve naturale sarà completamente rimossa.

A Cesena nasce Ca’ Nostra, il nuovo ristorante della chef Katia Fabbretti, che unisce tradizione familiare e innovazione tecnologica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Neve sparata sulle piste: è tossica? Ecco cosa sappiamo davvero; Neve artificiale tra leggende e realtà: le differenze con quella naturale e perché fa più male quando si cade; Sull’Amiata skipass unico ma da una parte si scia e dall’altra invece no; Olimpiadi, la storia di Sophia Kirkby: corre con le parole del papà sui guanti e cerca un fidanzato a Milano Cortina.

Neve artificiale tra leggende e realtà: le differenze con quella naturale e perché fa più male quando si cadeAnche alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 per innevare le piste è stato necessario ricorrere ai cannoni come in quasi tutti i comprensori sciistici. Ma i consumi di acqua ed energia pongono un tema di ... msn.com

Neve artificiale e impatti del clima: gli ultimi Giochi in Italia?Le temperature in rialzo indicano come in futuro saranno pochissime le città dove poter ospitare i giochi. Diversi studi raccontano il cambiamento in atto e ... repubblica.it