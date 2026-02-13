Network Giovani Campania | Il governo nasconde i dati sull’aborto

Il Network Giovani Campania ha denunciato che il governo non ha ancora pubblicato la Relazione annuale sulla legge 194, una mancanza che ostacola il monitoraggio delle pratiche di aborto nel Paese. La denuncia arriva dopo settimane di silenzio ufficiale, nonostante la scadenza prevista per la diffusione dei dati. La giovanile del Movimento 5 Stelle sottolinea come questa omissione rappresenti un attacco continuo ai diritti delle donne, contribuendo a svuotare di significato la legge 194. La deputata Gilda Sportiello ha espresso preoccupazione per il rischio di un’ulteriore riduzione delle tutele e della trasparenza sulle procedure di inter

La giovanile del Movimento 5 Stelle: "Così la legge 194 viene svuotata, in attacco continuo!". " Il Network Giovani Campania, la struttura giovanile del Movimento 5 Stelle, insieme alla deputata Gilda Sportiello, denuncia il grave ritardo nella pubblicazione della Relazione annuale sull'applicazione della legge 194, strumento indispensabile per monitorare l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza in Italia. Per centinaia di attiviste e attivisti impegnati sui territori, questo silenzio rappresenta l'ennesimo segnale allarmante: non rispettare la legge che impone al governo di redigere annualmente la relazione, significa non dire, per esempio, al paese cosa accade nelle nostre regioni, qual è il tasso di obiezione ancora alto né nostro paese.