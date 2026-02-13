Nessun cane fino ad ora si è messo a correre sulle piste delle Olimpiadi | il video che gira è della Coppa del Mondo
Nessun cane si è mai immesso sulle piste delle Olimpiadi, ma un video diventato virale mostra un episodio simile avvenuto nel 2012 durante una tappa dei Mondiali di sci sulla pista Stelvio a Bormio.
Nessun cane ha invaso le piste delle Olimpiadi in corso: le immagini del video che è tornato virale online risalgono al 2012 durante una tappa dei Mondiali sulla pista Stelvio a Bormio.🔗 Leggi su Fanpage.it
