Neonata di tre mesi portata da Ascoli a Bologna in condizioni critiche: la vicenda rivela che la cardiologia di Ancona non è sospesa, ma completamente smantellata. La capogruppo del M5s in Consiglio regionale delle Marche, Marta Ruggeri, denuncia che la piccola, in grave crisi e con bisogno di Ecmo, è stata trasferita oltre tre ore lontano perché il centro di riferimento regionale ad Ancona non era più funzionante.

Ancona, 13 febbraio 2026 – “ Una neonata di appena tre mesi, in condizioni critiche e con necessità di Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana, ndr), è stata costretta a un trasferimento di oltre tre ore verso Bologna perché il centro di riferimento regionale non era operativo”, denuncia la capogruppo del M5s in Consiglio regionale delle Marche, Marta Ruggeri. La notizia riportata anche dal Carlino: la bimba è stata portata da Ascoli a Bologna in ambulanza. Le condizioni meteo non hanno permesso l’attivazione dell’elisoccorso e all’ospedale Torrette di Ancona si stanno facendo i conti con la temporanea sospensione dell’attività cardiochirurgica legata alle dimissioni del primario che ha lasciato il reparto il 15 gennaio scorso (si attende che la direzione decida se fare o meno un nuovo bando). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neonata portata a Bologna da Ascoli: “Non è un caso isolato. Cardiochirurgia ad Ancona non sospesa, ma smantellata”

Una bambina di tre mesi con un grave scompenso cardiaco non ha potuto ricevere assistenza ad Ancona, perché l’ospedale di Torrette non aveva posti disponibili.

La Fiamma Olimpica 2026 attraverserà le Marche il 4 gennaio, con tappe che vanno da Ascoli Piceno ad Ancona.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Neonata portata a Bologna da Ascoli: Non è un caso isolato. Cardiochirurgia ad Ancona non sospesa, ma smantellata.

Tenta di rapire una neonata da un passeggino a Bologna/ Minorenne gambiano fermato dalla poliziaChoc a Bologna dove un minorenne gambiano ha tentato di rapire una neonata da un passeggino a Bologna: scopriamo tutti i dettagli Attimi di terrore, quelli vissuti in quel di Bologna, dove un ... ilsussidiario.net

Bologna, prova a rapire una neonata dal passeggino in stazione: giovane gambiano individuato e fermatoA Bologna la polizia ha arrestato un giovane gambiano che ha cercato di sottrarre una bimba di pochi mesi da un passeggino. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio in via Carracci, nei pressi ... blitzquotidiano.it