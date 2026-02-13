Gli Stati Uniti detengono il record mondiale di portaerei in mare, con un totale di 11 navi di grandi dimensioni. Questa quantità deriva dalla grande capacità della US Navy di mantenere una forza navale dominante, con ogni portaerei in grado di supportare circa 80 caccia. Tra queste imbarcazioni, le portaerei Catobar a propulsione nucleare rappresentano il cuore della potenza militare statunitense.

Nessuno è in grado di insidiare il primato degli Stati Uniti. La US Navy possiede infatti 11 grandi portaerei Catobar a propulsione nucleare, ciascuna delle quali può trasportare circa 80 caccia. La più recente è appunto la USS Gerald R. Ford. Le portaerei costituiscono la forza principale Usa negli oceani Atlantico e Pacifico. Si tratta della flotta più grande del mondo, con uno spazio ponte complessivo che supera del doppio quelle di tutti gli altri Stati messi insieme. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nelle acque del mondo navigano 24 portaerei. Dagli Usa alla Francia, ecco gli Stati di bandiera

Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare la portaerei più grande del mondo, la USS Gerald Ford, in Medio Oriente, a causa delle crescenti tensioni con l’Iran.

