Nell'Agrigentino, durante un controllo medico di routine, i medici hanno rilevato un aumento significativo di rapporti occasionali non protetti tra i giovani, che ha portato a un incremento dei casi di HIV, sifilide e gonorrea. La scoperta è avvenuta durante uno screening di prevenzione, effettuato senza preavviso in un centro sanitario locale, e ha messo in luce come molti cittadini siano poco attenti all’uso del preservativo in situazioni di svago.

Succede all’improvviso, al termine di un controllo medico che abbiamo deciso di fare per altri motivi, ad esempio un test legato alla gravidanza. Altre volte per un sintomo che ci siamo trascinati a lungo e che a un certo punto abbiamo deciso di non ignorare più. È così che nell’Agrigentino molte infezioni sessualmente trasmissibili saltano fuori: quasi sempre quando la nostra testa è lontana dall’idea di una prevenzione consapevole. Poi accade l'impensabile, leggiamo il referto e scopriamo l'amara verità: abbiamo contratto la malattia e purtroppo il tempo ha già avuto un ruolo decisivo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'aumento delle diagnosi tardive di HIV e infezioni sessualmente trasmesse (IST) come clamidia, sifilide e gonorrea rappresenta un crescente problema di salute pubblica.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Nell'Agrigentino aumentano i rapporti occasionali non protetti: quanto siamo preparati ad affrontare Hiv, sifilide e gonorrea - AgrigentoNotizie; Il report sugli stranieri: sono 15.835 quelli che vivono nell'Agrigentino - AgrigentoNotizie; Aumentano gli stipendi di sindaci e assessori comunali, ecco cosa ha deciso l'Assemblea regionale; Cooperative in crescita nell’Agrigentino, Pistone: I giovani investono in agroalimentare, turismo e innovazione sociale - AgrigentoNotizie.

Cooperative in crescita nell’Agrigentino, Pistone: I giovani investono in agroalimentare, turismo e innovazione socialeIl coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale: Chiediamo meno burocrazia e più dialogo, tempi certi nei pagamenti, bandi chiari e l’utilizzo degli strumenti di coprogettazione previsti dalla legge ... agrigentonotizie.it

Nubifragio nell'Agrigentino, donna dispersaUna donna risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell'Agrigentino. La donna sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano ... ansa.it

Vende acqua illegalmente durante l’orario di lavoro, 59enne denunciato dai carabinieri nell’Agrigentino. - facebook.com facebook

Nel tg delle 14 #TgrSicilia L'acqua ad alta tensione Nell'agrigentino le tensioni per la gestione dell'acqua. Minacce al primo cittadino di Canicattì e agli amministratori dell'azienda idrica x.com