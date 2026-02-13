Nel Weekend a Cittadella il raduno della Nazionale di Rugby in Carrozzina

La nazionale di rugby in carrozzina si raduna a Cittadella nel fine settimana, portando decine di atleti e coach da tutta Italia. La manifestazione si svolge sabato 14 e domenica 15 febbraio al Palasport, dove si preparano per le prossime competizioni e si allenano sul campo. È un’occasione per osservare da vicino gli sportivi che sfidano limiti e stereotipi, tra partite e sessioni di allenamento intense.

«L'obiettivo è formare un gruppo solido, fisicamente pronto e che acquisisca al meglio schemi di gioco e approccio alle partite in unità di pensiero», ha detto Direttore Tecnico Nazionale, Franco Tessari Sabato 14 e Domenica 15 febbraio 2026 avrà luogo al Palasport di Cittadella (Padova) il Raduno Nazionale di Rugby in Carrozzina. «Primo raduno del 2026 con il quale inizia la preparazione al Campionato Europeo di fascia B che si terrà a Saragozza, a fine maggio. Ci sono alcune novità nelle convocazioni, ma lo zoccolo duro della squadra rimane quello del Campionato Europeo del 2024. L'obiettivo è formare un gruppo solido, fisicamente pronto e che acquisisca al meglio schemi di gioco e approccio alle partite in unità di pensiero», ha detto Direttore Tecnico Nazionale, Franco Tessari.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su weekend cittadella

Questa mattina a Verona, la nazionale di rugby ha concluso l’ultimo allenamento con l’Under 20 prima di partire per le prossime gare internazionali.

La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio.

Ultime notizie su weekend cittadella

Argomenti discussi: È subito Perretta-gol! Il Cittadella sbanca Lumezzane al fotofinish e vince 2-1; Un fine settimana nelle viscere di Genova: le visite dentro Ponte Monumentale e nella cittadella di Campi; Pro Patria-Cittadella 1-0, Udoh affonda Iori allo Speroni: i granata non trovano continuità; Serie C girone A. Cittadella, definito il calendario delle ultime sette giornate.

Diretta/ Pro Patria Cittadella (risultato finale 0-0): Udoh firma la vittoria (11 febbraio 2026)Diretta Pro Patria Cittadella streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Speroni per il ventiseiesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone A) ... ilsussidiario.net

La prima prova si è svolta nello scorso weekend, presso il Palagym della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. - facebook.com facebook