"Periodo favorevole, con la Jesina occasione per rincorrere i playoff". Così Nicolò Rozzi, centrocampista del Tolentino, in vista del match di domenica al "Della Vittoria". "I sette punti conquistati nelle ultime tre gare – dice il giocatore – sono un ottimo bottino, abbiamo ritrovato quella fiducia di squadra in parte mancata nell’inizio del nuovo anno. La gara con la Jesina è un’opportunità da cogliere, avremo l’occasione di conquistare punti pesanti davanti ai nostri tifosi, perché restano poche battaglie da qui alla fine del campionato e i dettagli fanno la differenza". La Jesina giungerà a Tolentino con solo 3 punti in meno della squadra di Passarini, nonché vincente nell’ultimo turno contro il Montegranaro, lasciando presagire quindi un incontro equilibrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel mirino la Jesina. "Tolentino, è l'occasione per fare dei passi avanti»

