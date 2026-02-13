Nel giorno magnifico delle italiane, il sacrificio di Vladyslav: l’ucraino sconfigge l’ipocrisia, affrontando con coraggio le difficoltà causate dalla guerra nel suo paese e trovando nella solidarietà italiana un sostegno inaspettato.

Sarebbe bello nel giorno della magnifica Federica Brignone occuparsi del suo trionfo e della sua rinascita, e di Francesca Lollobrigida che raddoppia l’oro come un’alchimista volando sul ghiaccio, della bravura e della volontà, di quel “Sì’” all’Italia di Mameli gridato da tutti, del presidente che sorrideva sulla pista di Cortina (delle sue virtù talismaniche chiederemmo a Sofia Goggia, ma lei ci riderebbe su). Potersi occupare di sport e bellezza. Ma c’è la guerra senza tregua olimpica dello zar sanguinario e c’è l’ipocrisia del Cio, la sua lingua di legno. C’è il sacrificio di Vladyslav Heraskevych (farsi squalificare alla gara della tua vita per onorare ventidue atleti come te, uccisi, è una scelta grave e dolorosa). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nel giorno magnifico delle italiane, il sacrificio di Vladyslav: l’ucraino sconfigge l’ipocrisia

