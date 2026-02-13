NBA multa Jazz e Pacers | L' integrità non è negoziabile avverte Silver

Nel giro di poche ore, la NBA ha multato i Utah Jazz e gli Indiana Pacers per aver consentito ai loro giocatori di partecipare a partite non autorizzate, una decisione motivata dal tentativo delle squadre di aggirare le regole sulla salute e la sicurezza dei giocatori. Adam Silver, il commissario della lega, ha ribadito che “l’integrità non è negoziabile”, sottolineando come queste violazioni mettano a rischio l’equilibrio competitivo e la credibilità del campionato. La multa, più severa del previsto, viene accompagnata da un monito chiaro: la NBA non tollererà più comportamenti che compromettano la disciplina interna

Nel contesto regolamentare della lega, sono state imposte sanzioni significative a due squadre per la gestione della partecipazione dei propri giocatori in partite considerate decisive, con l’obiettivo di preservare l’integrità del campionato e l’equità tra le squadre. L’intervento resta centrato sull’applicazione della policy relativa alla partecipazione dei giocatori e sull’esigenza di non compromettere la competitività delle partite. Utah Jazz e Indiana Pacers hanno ricevuto una somma complessiva di 500.000 dollari e 100.000 dollari rispettivamente, in relazione a decisioni di far riposare giocatori considerati in grado di continuare a giocare durante gare conformi alla policy.🔗 Leggi su Mondosport24.com

I risultati NBA della notte vedono gli Indiana Pacers interrompere una serie di sconfitte con una vittoria di misura contro gli Oklahoma City Thunder, leader della Western Conference.

Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA, con otto squadre impegnate nella regular season 2025-2026.

