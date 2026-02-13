NBA multa Jazz e Pacers | L' integrità non è negoziabile avverte Silver
Nel giro di poche ore, la NBA ha multato i Utah Jazz e gli Indiana Pacers per aver consentito ai loro giocatori di partecipare a partite non autorizzate, una decisione motivata dal tentativo delle squadre di aggirare le regole sulla salute e la sicurezza dei giocatori. Adam Silver, il commissario della lega, ha ribadito che “l’integrità non è negoziabile”, sottolineando come queste violazioni mettano a rischio l’equilibrio competitivo e la credibilità del campionato. La multa, più severa del previsto, viene accompagnata da un monito chiaro: la NBA non tollererà più comportamenti che compromettano la disciplina interna
Nel contesto regolamentare della lega, sono state imposte sanzioni significative a due squadre per la gestione della partecipazione dei propri giocatori in partite considerate decisive, con l’obiettivo di preservare l’integrità del campionato e l’equità tra le squadre. L’intervento resta centrato sull’applicazione della policy relativa alla partecipazione dei giocatori e sull’esigenza di non compromettere la competitività delle partite. Utah Jazz e Indiana Pacers hanno ricevuto una somma complessiva di 500.000 dollari e 100.000 dollari rispettivamente, in relazione a decisioni di far riposare giocatori considerati in grado di continuare a giocare durante gare conformi alla policy.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Risultati Nba, i Pacers fanno il colpaccio a spese dei Thunder. Cadono anche i Pistons
I risultati NBA della notte vedono gli Indiana Pacers interrompere una serie di sconfitte con una vittoria di misura contro gli Oklahoma City Thunder, leader della Western Conference.
NBA, i risultati della notte (9 gennaio): un Anthony Edwards da record trascina Minnesota, ritornano a vincere i Pacers
Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA, con otto squadre impegnate nella regular season 2025-2026.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: La NBA multa Jazz e Pacers per le decisioni sulla gestione del roster; Qual è il SAVE America Act che impone l’ID elettore?; Il forte draft NBA mette Jazz sotto esame per i sit-down delle star di high quality partita; I ricercatori effettuano il jailbreak di ChatGPT per scoprire quale stato ha le persone più pigre.
La NBA multa i Jazz e i Pacers per condotte dannose per la legaLa NBA ha annunciato oggi di aver multato due squadre legate alla gestione dei loro roster per le ultime partite. L'organizzazione degli Utah Jazz è stata multata di 500.000 dollari ... pianetabasket.com
NBA, Markkanen non gioca e la lega multa i Jazz: violata la ‘player participation policy’La stagione di Utah, al momento fanalino di coda della Western Conference, da tempo non porta con sé grandi stimoli per i ragazzi allenati da coach Will Hardy, che insieme al suo staff aveva quindi ... sport.sky.it
Humorizando... Guarda Hetfield. #humor #metallica #jameshetfield #thrashmetal #classicrock #multas #metal #rock #music #musica #confrariafloydstock x.com
Tra jazz contemporaneo e brani minimalisti arrivano in tour gli Emem #Cesena - facebook.com facebook