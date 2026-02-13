Nba Europe Mark Tatum | Vogliamo partire a ottobre 2027 L' accordo con l' Eurolega la cosa migliore

Mark Tatum, vicepresidente della Nba, ha annunciato che la lega punta a iniziare la stagione europea nel ottobre 2027, considerando l’accordo con l’Eurolega come la scelta più strategica. Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Tatum ha anche confermato che i rappresentanti dell’Olimpia Milano e di RedBird sono in fase di discussione, senza ancora definire un’intesa formale.

L'All Star Weekend di Los Angeles prende ufficialmente il via con la nuova formula, per la partita delle stelle, che potrebbe, il condizionale è d'obbligo, aiutare un match diventato assolutamente inguardabile. Intanto però a LA si parla soprattutto di Nba Europe, il nuovo progetto che sta impegnando da tempo la leadership della National Basketball Association e che a breve potrebbe produrre un annuncio ufficiale. Intanto Mark Tatum, il deputy commissioner della Nba e l'uomo di riferimento del progetto, chiarisce alla Gazzetta dello Sport alcuni concetti, a partire dalla fresca notizia di una forte interessamento di una cordata targata Donnie Nelson, e della quale potrebbe far parte anche Luke Doncic, per la nuova franchigia di Roma.