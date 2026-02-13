Nations League ecco il girone dell’Italia | sfide di altissimo livello

L’Italia di Roberto Mancini affronterà avversarie di altissimo livello nel Gruppo 1 di Lega A della UEFA Nations League, dopo essere stata inserita nel sorteggio che ha assegnato alla nostra nazionale sfide molto impegnative. Un dettaglio che rende ancora più difficile la corsa azzurra è la presenza di squadre come Olanda e Belgio, due formazioni con giocatori di altissimo livello, che sfideranno l’Italia nelle prossime settimane.

Nations League girone Italia. L’ Italia è stata inserita nel Gruppo 1 di Lega A nella prossima edizione della UEFA Nations League, pescando avversarie di altissimo livello. Gli Azzurri, partiti dalla seconda fascia, affronteranno Francia, Belgio e Turchia in quello che si preannuncia come un vero e proprio girone di ferro. Anche gli altri raggruppamenti della Lega A presentano sfide di grande fascino. Nel Gruppo 2 figurano Germania, Olanda, Serbia e Grecia; il Gruppo 3 comprende Spagna, Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca, mentre nel Gruppo 4 si sfideranno Portogallo, Danimarca, Norvegia e Galles.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera a Bruxelles è stato sorteggiato il girone dell’Italia nella Nations League 2026.

L’Italia conosce i propri avversari nella prossima fase della Nations League.

