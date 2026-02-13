Nascondeva la droga da vendere in un anfratto in pietra di una piazza a Pisa arrestato un 28enne
Un giovane di 28 anni di nazionalità tunisina è stato arrestato a Pisa perché nascondeva droga in un muro di pietra di Piazza delle Vettovaglie. La polizia ha trovato hashish e cocaina nascosti in un anfratto del muro, pronto per essere venduto. L’uomo è stato fermato durante un controllo e, al suo interno, sono state trovate anche alcune banconote. Questo episodio dimostra ancora una volta come i traffici di droga si nascondano tra le vie più frequentate della città.
Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Pisa. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di droga prelevate da un nascondiglio ricavato in un muro di Piazza delle Vettovaglie. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile, che ha agito dopo aver monitorato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina. Un arresto a Pisa La Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa ha portato a termine l’arresto nella serata di ieri, durante un’attività di controllo mirata. Gli agenti, impegnati nella sorveglianza delle telecamere installate nelle aree più sensibili della città, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta aggirarsi con fare sospetto nei pressi della centrale Piazza delle Vettovaglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su nascondeva droga
Nasconde la droga per lo spaccio in un anfratto del muro della piazza: arrestato
La polizia di Pisa ha arrestato un tunisino di 28 anni con l’accusa di spaccio di droga.
Vettovaglie, preleva droga da un anfratto nel muro e spaccia: arrestato
Gli agenti della Squadra Mobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 28 anni, tunisino, che si aggirava tra le Vettovaglie.
Ultime notizie su nascondeva droga
Argomenti discussi: Spacciatore in manette, nascondeva la droga sotto un cassonetto; Nasconde 25 chili di hashish in un appartamento fantasma, agenti staccano la corrente e lo arrestano; Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino, arrestato; Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestato.
Spacciatore in manette. Nascondeva la droga sotto un cassonettoArrestato dalla polizia un 31enne durante un controllo in via Verdi. Gli agenti hanno sequestrato 32 dosi di eroina e quasi 7mila euro in contanti . msn.com
Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino, arrestatoUn cittadino albanese è stato arrestato a Nichelino dopo il sequestro di oltre 5 chili di cocaina nascosti in un appartamento. virgilio.it
Cronaca. Tavullia, nascondeva quasi due chili di droga in garage: in manette 24enne - facebook.com facebook