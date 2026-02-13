Un giovane di 28 anni di nazionalità tunisina è stato arrestato a Pisa perché nascondeva droga in un muro di pietra di Piazza delle Vettovaglie. La polizia ha trovato hashish e cocaina nascosti in un anfratto del muro, pronto per essere venduto. L’uomo è stato fermato durante un controllo e, al suo interno, sono state trovate anche alcune banconote. Questo episodio dimostra ancora una volta come i traffici di droga si nascondano tra le vie più frequentate della città.

Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Pisa. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva dosi di droga prelevate da un nascondiglio ricavato in un muro di Piazza delle Vettovaglie. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile, che ha agito dopo aver monitorato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina. Un arresto a Pisa La Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa ha portato a termine l’arresto nella serata di ieri, durante un’attività di controllo mirata. Gli agenti, impegnati nella sorveglianza delle telecamere installate nelle aree più sensibili della città, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta aggirarsi con fare sospetto nei pressi della centrale Piazza delle Vettovaglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nascondeva la droga da vendere in un anfratto in pietra di una piazza a Pisa, arrestato un 28enne

Approfondimenti su nascondeva droga

La polizia di Pisa ha arrestato un tunisino di 28 anni con l’accusa di spaccio di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 28 anni, tunisino, che si aggirava tra le Vettovaglie.

Ultime notizie su nascondeva droga

Argomenti discussi: Spacciatore in manette, nascondeva la droga sotto un cassonetto; Nasconde 25 chili di hashish in un appartamento fantasma, agenti staccano la corrente e lo arrestano; Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino, arrestato; Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestato.

Spacciatore in manette. Nascondeva la droga sotto un cassonettoArrestato dalla polizia un 31enne durante un controllo in via Verdi. Gli agenti hanno sequestrato 32 dosi di eroina e quasi 7mila euro in contanti . msn.com

Nascondeva 5 chili di cocaina nel suo appartamento a Nichelino vicino Torino, arrestatoUn cittadino albanese è stato arrestato a Nichelino dopo il sequestro di oltre 5 chili di cocaina nascosti in un appartamento. virgilio.it

Cronaca. Tavullia, nascondeva quasi due chili di droga in garage: in manette 24enne - facebook.com facebook