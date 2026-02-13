Un bambino di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore danneggiato da ustioni profonde, perché ora occupa il primo posto nella lista di attesa. La sua condizione è stata complicata da ferite gravi che avevano messo a rischio la possibilità di un intervento, ma i medici sono riusciti a eseguire il trapianto grazie a un cuore “bruciato” che si è dimostrato comunque funzionante. La vicenda si è svolta all’ospedale Monaldi, dove il team chirurgico ha affrontato una sfida difficile per salvare la vita del piccolo.

Il caso del piccolo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli rappresenta una delle vicende di cronaca sanitaria più toccanti e complesse degli ultimi tempi. Un bambino di soli due anni e quattro mesi si ritrova attualmente sospeso tra la vita e la morte dopo che un tentativo di trapianto di cuore è fallito a causa di un grave danneggiamento dell'organo ricevuto. La situazione è precipitata quando i medici si sono resi conto che il cuore destinato al piccolo era stato compromesso presumibilmente durante le fasi di trasporto o conservazione. In questo scenario di estrema delicatezza il bambino è stato posto in coma farmacologico all'interno del reparto di terapia intensiva in attesa che si verifichi un nuovo miracolo compatibile con le sue funzioni vitali già duramente provate.

Napoli, trapianto con il "cuore bruciato": "Si può fare, adesso è primo nella lista"

La mamma del bambino con il cuore danneggiato spiega che il trapianto può essere effettuato e che ora il suo bambino è in cima alla lista di attesa in Italia.

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato.

