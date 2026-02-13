Dries Mertens torna a Napoli e infiamma il Maradona, causando grande entusiasmo tra i tifosi. La sua presenza si inserisce in un evento speciale, che coinvolgerà numerosi campioni per raccogliere fondi a favore del teatro di Nisida, minacciato dalla chiusura. Il 26 maggio, lo stadio si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà, con una serata dedicata alla musica e allo sport.

CUORE E LEGGENDE. Il prossimo 26 maggio, lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà l’evento benefico “La Notte dei Leoni”. Una selezione di attori e leggende del Calcio Napoli (tra cui Dries Mertens, Ruud Krol e Beppe Bruscolotti) scenderà in campo con un doppio obiettivo nobile: raccogliere fondi per ristrutturare lo storico teatro del carcere minorile di Nisida, donato a suo tempo da Eduardo De Filippo, e finanziare la ricerca scientifica della Fondazione Santobono Pausillipon. L’evento, patrocinato dal Ministero della Giustizia, mira a coinvolgere scuole e famiglie per una giornata di sport e solidarietà. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, torna Mertens al Maradona: parata di stelle per salvare il teatro di Eduardo a Nisida

