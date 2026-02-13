Napoli Secondigliano | Picchia il fratello accoltella l’altro Carabinieri arrestano 38enne
Napoli, Secondigliano – Un uomo di 38 anni ha aggredito i propri fratelli durante una lite scoppiata in casa, ferendone due con un coltello. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno arrestato l’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’aggressione è avvenuta senza un motivo apparente, ma sembra che il motivo principale sia stata una discussione tra i parenti.
38enne arrestato a Secondigliano: ferisce due fratelli durante un’aggressione in famiglia. A Secondigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’appartamento segnalato tra sangue e urla dei presenti. L’uomo, infatti, aveva prima aggredito il proprio fratello 20enne per poi ferire anche l’altro fratello che di anni ne ha 40. E’ proprio quest’ultimo ad avere la peggio. La vittima era stata colpita alla coscia con un coltello da cucina. Mentre il 118 sta arrivando sul posto, i carabinieri bloccano il 38enne e ricostruiscono la vicenda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondimenti su napoli secondigliano
Picchia un fratello e poi accoltella l’altro: 38enne arrestato a Secondigliano
A Secondigliano, Napoli, un uomo di 38 anni ha aggredito due fratelli nel corso di una lite familiare che è rapidamente degenerata.
Secondigliano, accoltella un fratello e poi aggredisce l’altro: arrestato 38enne
Secondigliano, un uomo di 38 anni ha accoltellato un suo fratello e successivamente ha aggredito un altro familiare durante una lite che è degenerata in violenza, spingendo i vicini a chiamare i carabinieri.
Ultime notizie su napoli secondigliano
Argomenti discussi: Napoli, picchia il fratello e accoltella l'altro: terrore a Secondigliano; Napoli, picchia il fratello e accoltella l'altro: terrore a Secondigliano; Picchia un fratello e poi accoltella l’altro: 38enne arrestato a Secondigliano; Secondigliano. Picchia il fratello, accoltella l’altro. Carabinieri arrestano 38enne.
Secondigliano, picchia il fratello, accoltella l’altro: Carabinieri arrestano 38enneA Secondigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono ... napolivillage.com
Napoli, picchia il fratello e accoltella l'altro: terrore a SecondiglianoI carabinieri arrestano un 38enne ... msn.com
Lite in famiglia degenerata in modo drammatico a Secondigliano, nella periferia di Napoli - facebook.com facebook
#Napoli, dalle 4:40 #vigilidelfuoco impegnati a Secondigliano per l’ #incendio di una pizzeria, coinvolto anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il palazzo, fiamme sotto controllo. Al lavoro 6 squadre, giunti rinforzi da Caserta [ #9febbraio 10:30] x.com