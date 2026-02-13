Napoli, Secondigliano – Un uomo di 38 anni ha aggredito i propri fratelli durante una lite scoppiata in casa, ferendone due con un coltello. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno arrestato l’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’aggressione è avvenuta senza un motivo apparente, ma sembra che il motivo principale sia stata una discussione tra i parenti.

38enne arrestato a Secondigliano: ferisce due fratelli durante un’aggressione in famiglia. A Secondigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’appartamento segnalato tra sangue e urla dei presenti. L’uomo, infatti, aveva prima aggredito il proprio fratello 20enne per poi ferire anche l’altro fratello che di anni ne ha 40. E’ proprio quest’ultimo ad avere la peggio. La vittima era stata colpita alla coscia con un coltello da cucina. Mentre il 118 sta arrivando sul posto, i carabinieri bloccano il 38enne e ricostruiscono la vicenda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Secondigliano: Picchia il fratello, accoltella l’altro. Carabinieri arrestano 38enne

Approfondimenti su napoli secondigliano

A Secondigliano, Napoli, un uomo di 38 anni ha aggredito due fratelli nel corso di una lite familiare che è rapidamente degenerata.

Secondigliano, un uomo di 38 anni ha accoltellato un suo fratello e successivamente ha aggredito un altro familiare durante una lite che è degenerata in violenza, spingendo i vicini a chiamare i carabinieri.

Ultime notizie su napoli secondigliano

Argomenti discussi: Napoli, picchia il fratello e accoltella l'altro: terrore a Secondigliano; Napoli, picchia il fratello e accoltella l'altro: terrore a Secondigliano; Picchia un fratello e poi accoltella l’altro: 38enne arrestato a Secondigliano; Secondigliano. Picchia il fratello, accoltella l’altro. Carabinieri arrestano 38enne.

Secondigliano, picchia il fratello, accoltella l’altro: Carabinieri arrestano 38enneA Secondigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono ... napolivillage.com

Napoli, picchia il fratello e accoltella l'altro: terrore a SecondiglianoI carabinieri arrestano un 38enne ... msn.com

Lite in famiglia degenerata in modo drammatico a Secondigliano, nella periferia di Napoli - facebook.com facebook

#Napoli, dalle 4:40 #vigilidelfuoco impegnati a Secondigliano per l’ #incendio di una pizzeria, coinvolto anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il palazzo, fiamme sotto controllo. Al lavoro 6 squadre, giunti rinforzi da Caserta [ #9febbraio 10:30] x.com