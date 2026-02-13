Napoli Secondigliano | Picchia il fratello accoltella l’altro Carabinieri arrestano 38enne

Napoli, Secondigliano – Un uomo di 38 anni ha aggredito i propri fratelli durante una lite scoppiata in casa, ferendone due con un coltello. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno arrestato l’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’aggressione è avvenuta senza un motivo apparente, ma sembra che il motivo principale sia stata una discussione tra i parenti.

38enne arrestato a Secondigliano: ferisce due fratelli durante un’aggressione in famiglia. A Secondigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne del posto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’appartamento segnalato tra sangue e urla dei presenti. L’uomo, infatti, aveva prima aggredito il proprio fratello 20enne per poi ferire anche l’altro fratello che di anni ne ha 40. E’ proprio quest’ultimo ad avere la peggio. La vittima era stata colpita alla coscia con un coltello da cucina. Mentre il 118 sta arrivando sul posto, i carabinieri bloccano il 38enne e ricostruiscono la vicenda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

