Napoli Schira | nessun contatto con Sartori

Giovanni Schira ha confermato che il Napoli non ha avuto alcun contatto con Marco Sartori, smentendo così voci di un possibile cambio di ruolo nel settore dirigenziale. La notizia arriva nel momento in cui si era ipotizzato un approfondimento tra le parti, ma fonti vicine alla società chiariscono che al momento non ci sono trattative in corso. La scelta di escludere ogni coinvolgimento di Sartori in questa fase si basa sulla volontà di mantenere stabile la struttura manageriale.

Nessun ribaltone imminente in casa Napoli sul fronte dirigenziale. A chiarire le voci circolate nelle ultime ore è stato Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube per smentire l'ipotesi di un avvicendamento tra Giovanni Manna e Giovanni Sartori. "Non ho mai parlato di Giovanni Sartori al posto di Manna. Non mi risulta che il Napoli pensi a Sartori: non è nei programmi del Napoli. Sartori ha un altro anno di contratto a Bologna, sta bene lì, hanno ufficializzato il rinnovo di Castro sino al 2030. Non c'è Sartori che vuole andare al Napoli, né l'interesse del Napoli per Sartori." Una presa di posizione netta, che chiude – almeno per ora – ogni scenario legato a un possibile cambio di direttore sportivo.