Napoli-Roma tra campo e Var | Conte ci sarà McTominay resta il grande dubbio

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, conferma che Scott McTominay sarà a disposizione per la partita contro la Roma, ma il grande dubbio resta sulla sua tenuta fisica, considerando le ultime tensioni muscolari. Il centrocampista britannico, arrivato in prestito dal Manchester United, ha svolto solo alcuni allenamenti con il gruppo, alimentando le speranze di una sua presenza fin dall’inizio ma anche i timori di un’eventuale panchina. La sfida di domani, tra campo e VAR, si preannuncia dunque molto combattuta, con la presenza di José Mourinho che ha già annunciato di voler giocare d’astuzia contro la squadra di casa

Il quartier generale di Castel Volturno vive ore di febbrile attesa in vista del summit d’alta classifica contro la Roma, un appuntamento che promette di infiammare uno Stadio Maradona prossimo al sold out con circa 50mila spettatori previsti. La preoccupazione principale in casa azzurra risiede nelle condizioni di Scott McTominay: il centrocampista scozzese, pilastro del dinamismo partenopeo, è impegnato in una serrata corsa contro il tempo per superare i recenti acciacchi fisici. Anche nella giornata di ieri, l’ex Manchester United ha disertato il lavoro sul campo — sia nella seduta congiunta con l’Ischia che in quella personalizzata del gruppo — limitandosi a una sessione di scarico in palestra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Domenica sera, Napoli e Roma si sfidano nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

La partita tra Napoli e Roma si avvicina e i tifosi sono in attesa di conoscere la formazione.

