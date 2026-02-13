Romelu Lukaku si prepara a diventare l’uomo in più del Napoli, con l’obiettivo di trascinare la squadra nelle ultime partite di campionato dopo aver recuperato dall’infortunio. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, l’attaccante belga ha lavorato duramente per tornare in forma e ora si presenta come l’ultima speranza per il club partenopeo in questa corsa serrata per conquistare un posto in Champions League, un obiettivo che dipende anche dalla sua capacità di segnare e guidare l’attacco.

Romelu Lukaku avrà l’arduo compito di caricarsi il Napoli sulle spalle in questa folle corsa al posto Champions. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli, Lukaku dovrà essere l’uomo in più. Si legge sul Corsport: Un passo alla volta, l’importante è ricominciare: Romelu Lukaku ha ritrovato il gol dopo 186 giorni. Da Castel di Sangro a Castel Volturno. Dall’amichevole con il Sorrento, la penultima del ritiro estivo prima del grave infortunio con l’Olympiacos, all’allenamento congiunto di ieri con l’Ischia concluso con una doppietta (4-0 il finale). L’obiettivo del Napoli e il ruolo di Big Rom. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, ora serve il miglior Lukaku: dovrà essere l’uomo in più in questa parte di stagione (Corsport)

Approfondimenti su napoli serve

NAPOLI SENZA LUKAKU: C’È UN SOSTITUTO PERFETTO… MA NESSUNO CI PENSA!

Ultime notizie su napoli serve

Argomenti discussi: Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Ne serve uno nuovo entro 48 ore. L'errore? Scoperto dai giornali; Napoli, il direttore dell'area business: Serve lo stadio nuovo, non 'pezze' all'attuale; Napoli, Sos villa Comunale: Basta ritardi: ora i lavori.

Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 oreLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: : Ne serve uno nuovo entro 48 ore ... tg24.sky.it

Napoli, trapiantato con cuore inutilizzabile, l'appello della madre: Serve subito un nuovo organoCi sono i primi indagati nell’inchiesta sul cuore bruciato trapiantato a un bambino di due anni e 4 mesi, Tommaso: la procura della Repubblica di Napoli ha acceso i riflettori su sei tra medici e pa ... lastampa.it

SICUREZZA, RAID SERIALI TRA ARZANO E NAPOLI: UNA BANDA DI "PROFESSIONISTI" ASSALTA RISTORANTI E NEGOZI. BORRELLI (AVS): "SISTEMA CRIMINALE ORGANIZZATO, SERVE UNA STRETTA CONTRO I FURTI SERIALI" Una banda organiz - facebook.com facebook

Napoli, il bimbo e il cuore danneggiato trapiantato per sbaglio:“Ne serve subito un altro” x.com