Napoli il centrocampista vede la luce | con la Roma potrebbe tornare tra i convocati

Billy Gilmour ha superato un lungo periodo di infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi quattro mesi, a causa di problemi agli adduttori e di un intervento chirurgico a Londra. La sua ripresa potrebbe portarlo a tornare tra i convocati del Napoli già contro la Roma, offrendo una nuova possibilità di mettersi in gioco.

Gilmour era fermo ai box dal novembre scorso, quando un problema muscolare lo aveva costretto a fermarsi durante la sfida contro il Como. La scelta dell' operazione resasi necessaria per risolvere definitivamente la pubalgia, ha allungato i tempi, a i back dell'ultima settimana di allenamento a Castel Volturno sono estremamente positivi.

Il Napoli si sta allenando intensamente per il big match di domenica sera contro la Roma.

