Napoli fa i nomi di chi ferì Bruno Petrone | 17enne gli incendia casa

Napoli, Bruno Petrone, 17 anni, ha subito l’incendio della sua casa nella notte, portato avanti da un coetaneo che ha fatto i nomi di chi lo ha ferito e poi ha appiccato il fuoco, accusando di ritorsioni legate a precedenti contrasti. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato il 17enne, che ha confessato di aver agito dopo aver ricevuto minacce.

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro nelle prime ore della mattinata di oggi hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura per i Minorenni nei confronti di un diciassettenne napoletano. Il minore risulta gravemente indiziato del delitto di tentato incendio aggravato, commesso il 12 gennaio scorso in via Carlo de Marco: utilizzando liquido infiammabile e fiammiferi, il minore avrebbe infatti tentato di incendiare un'abitazione privata. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo di Napoli Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, hanno consentito di ricostruire la condotta del minore, immortalata da alcune telecamere di sorveglianza.