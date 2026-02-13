Napoli armi e droga in macchina | arrestati quattro giovani di Aversa tra via Foria e via Duomo

Quattro giovani di Aversa sono stati arrestati mercoledì sera a Napoli perché trovati in possesso di armi e droga in auto. Durante un controllo tra via Foria e via Duomo, gli agenti hanno scoperto che i ragazzi, tra 18 e 21 anni, trasportavano sostanze stupefacenti e armi da fuoco nascosti nel veicolo. La polizia ha fermato l’auto e ha trovato la droga e le armi nascosti sotto il sedile del guidatore. Un dettaglio concreto è che tra i sequestri ci sono anche alcuni coltelli e dosi di stupefacente pronte per lo spaccio.

Fermati in auto con droga e armi. Nella serata di mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani, due uomini e due donne, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, tutti residenti ad Aversa, con l'accusa di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per tre di loro è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'intervento è stato effettuato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti, nel transitare in via Foria all'angolo con via Duomo, hanno fermato un'autovettura con a bordo i quattro giovani.

