Napoli 4-0 nel test | doppietta Lukaku verso domenica

Test positivo per il Napoli nell’allenamento congiunto disputato contro una formazione campana di Serie D. La squadra di Antonio Conte ha chiuso la partitella con un netto 4-0, segnando quattro reti senza concedere nulla agli avversari. Protagonista Romelu Lukaku, autore di una doppietta utile a mettere minuti nelle gambe e ritrovare ritmo partita. A completare il tabellino i gol di Mathías Olivera e del giovane Cimmaruta, centrocampista della Primavera aggregato alla prima squadra. Assente invece Sam Beukema, fermato da uno stato influenzale. Le sue condizioni non preoccupano: potrebbe già tornare ad allenarsi oggi e resta fiducia per il recupero in vista della prossima gara. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Romelu Lukaku segna una doppietta e guida il Napoli a una vittoria per 4-0 contro Ischia nel test amichevole di oggi.

Napoli, Lukaku ha segnato una doppietta contro l’Ischia, risollevando le sue quotazioni dopo le recenti difficoltà e puntando ora alla trasferta di Roma.

