Napoli 14enne morto per crollo in Galleria Umberto I | le tre condanne diventano definitive

Salvatore Giordano, un ragazzo di 14 anni, ha perso la vita a causa del crollo di calcinacci nella Galleria Umberto I di Napoli, e le tre condanne nel suo processo sono ora definitive. La tragedia si è verificata lo scorso anno, quando il ragazzo si trovava in zona con alcuni amici. Le sentenze definitive arrivano dopo un lungo iter giudiziario, che ha visto coinvolti diversi responsabili delle opere di manutenzione.

(Adnkronos) – Diventano definitive le tre condanne nel processo sulla morte di Salvatore Giordano, il 14enne colpito dal crollo di calcinacci nella Galleria Umberto I di Napoli e deceduto in ospedale. I giudici della Quarta sezione della Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due degli imputati contro la sentenza di condanna emessa nel.